رئاسة الجمهورية: مشروع تعديل الدستور مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة

وأضاف البيان “رئاسة الجمهورية تؤكد أن هذا المشروع هو مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة، وتوجه بأن يجري ذلك في إطار الاحترام التام لإجراءات الوقاية من انتشار جائحة الكورونا”.