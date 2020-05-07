رئاسة الجمهورية: مشروع تعديل الدستور مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة

أكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها، اليوم الخميس، أن مشروع تعديل الدستور مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة.
وقد شرعت اليوم الخميس مصالح رئاسة الجمهورية في توزيع المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.
ويتم توزيع المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، على الشخصيات الوطنية والأكاديمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الطلابية.
ويكمن الهدف من توزيع المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، في مناقشته وإثرائه، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
وأضاف البيان “رئاسة الجمهورية تؤكد أن هذا المشروع هو مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة، وتوجه بأن يجري ذلك في إطار الاحترام التام لإجراءات الوقاية من انتشار جائحة الكورونا”.
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