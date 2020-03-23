رئاسة: الصيدليات غير معنية بإجراءات الغلق المتخذة اليوم

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الإثنين عدة اوامر وقرارات هامة خلال ترأسه اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لمتابعة وباء كورونا في البلاد.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية ان الصيدليات غير معنية بإجراءات الغلق المتخذة اليوم الإثنين

واوضح بيان رئاسة الجمهورية أانه تم وضع ولاية البليدة تحت الحجر الصحي لمدة 10 ايام مع امكانية التجديد

كما أمرالرئيس تبون بتمديد قرار الحجر الصحي إلى إقليم العاصمة وكل الولايات التي شهدت حالات.

ويدخل هذا الحجر صحي بداية من الساعة السابعة مساء الى السابعة صباحا.

وامر الرئيس تبون بغلق كل المحلات غلق كل المقاهي والمحلات مهما كان نشاطها وقاعلات الحفلات.

وإستثنى قرار الغلق كل من محلات مواد الغدائية والمخابز ومحلات الخضر والفواكه والببائعون المتجولون.

واكد الرئيس على فرض عقوبات صارمة للمخالفين لهذه القرارات منها سحب السحل التجاري ووضعهم في القائمة السوداء.