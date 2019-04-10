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رئاسة : بن صالح يوقع مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة 

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رئاسة : بن صالح يوقع مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة 
بقلم م . فيصل

وقع اليوم الأربعاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.

وحسب بيان الرئاسة فقد تم تحديد تاريخ الإنتخابات الرئاسية  والتي ستنظم يوم الخميس 4 جويلية


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