رئاسة : بن صالح يوقع مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة
وقع اليوم الأربعاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.
وحسب بيان الرئاسة فقد تم تحديد تاريخ الإنتخابات الرئاسية والتي ستنظم يوم الخميس 4 جويلية
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