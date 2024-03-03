لقاء مغاربي كل 3 أشهر والأول في هذه الدولة

قرر، رؤساء الجزائر عبد المجيد تبون، وتونس قيس سعيد، والمجلس الليبي، محمد يونس المنفي، عقد لقاء مغاربي ثلاثي كل ثلاثة أشهر.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، سيكون اللقاء الأول في دولة تونس بعد شهر رمضان المبارك.

وجاء القرار، خلال لقاء ثلاثي، اجراه رئيس الجمهورية، مع رئيسي تونس، والمجلس الرئاسي الليبي. حيث استعرضوا فيه مخرجات القمة السابعة للغاز المنعقدة بالجزائر.

كما تدارس الرؤساء أيضًا الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية. ليخلص اللقاء إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب.

وأجرى الرئيس تبون لقاءً ثنائيًا مع أخيه قيس سعيد استعرضا فيه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.