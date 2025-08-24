رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الإعلامي والفنان خالد لومة

بعثت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية رسالة تعزية ومواساة أسرة المرحوم خالد لومة، إثر انتقال الإعلامي والفنان وأحد أبرز إيقونات التنشيط الإذاعي للقناة الثالثة، إلى جوار ربه.

وكتبت المديرية “ترك الفقيد وراءه مسيرة مميزة في الإذاعة الجزائرية، عرف خلالها كيف يكسب قلوب محبيه من الزملاء وجمهور المستمعين، مساهما طيلة مشواره في رقيّ الذوق العام للفن بالجزائر عبر الأثير”.

“وبهذا الفقد الكبير، تعزي أيضا المديرية العامة للاتصال كافة زملائه في الإذاعة الجزائرية، والأسرة الإعلامية، سائلين العلي القدير أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.