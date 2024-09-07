رئاسيات.. اختتام عملية الاقتراع بمكتب التصويت بسفارة الجزائر في بكين

اختتمت اليوم السبت عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية المسبقة على مستوى مكتب التصويت بسفارة الجزائر في العاصمة الصينية بكين.

وقد شهدت عملية الفرز التي جرت في أجواء شفافة، حضور عدد من أفراد الجالية.

وواصل أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالصين عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية، لليوم الثالث و الأخير. على مستوى مكتب الاقتراع بسفارة الجزائر في العاصمة بكين.

وشهد مكتب السفارة، طيلة الأيام الماضية، “توافدا كبيرا” لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالصين، من أجل الإدلاء بأصواتهم لاختيار أحد المترشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية، وسط أجواء خريفية ماطرة شهدتها العاصمة بكين. إذ كان بعضهم مرفوقاً بأفراد عائلاتهم في مشهد يبرز “الأهمية البالغة” التي توليها الجالية للمشاركة في المشهد السياسي للوطن الأم.

وقد عبر كثير منهم عن اعتزازه بالمشاركة في مسار ترسيخ البناء الدستوري رغم بعد المسافات. خاصة أن كثيرا منهم يقيمون في مقاطعات صينية تبعد عن العاصمة بكين بآلاف الكيلومترات. وهو ما يعكس روح الانتماء الوطني للجالية الوطنية المقيمة في هذا البلد الصديق.

للإشارة، تؤطر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الهيئة الناخبة في الخارج من خلال 117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا و 30 لجنة بباقي الدول الأوروبية و 22 لجنة مماثلة بالدول العربية و 21 بالدول الإفريقية و 26 لجنة بكل من آسيا و أمريكا.