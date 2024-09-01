رئاسيات.. انطلاق عملية تصويت الجالية بالخارج غدا

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، بيلنا صحفيا، أعلنت فيه عن افتتاح مكاتب تصويت الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر, ابتداء من يوم غد الاثنين, وإلى غاية يوم السبت المقبل 7 سبتمبر.

وجاء في البيان “طبقا لأحكام المادة 132 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, المعدل والمتمم, والقرار المؤرخ في 10 أوت سنة 2024 المتضمن تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لتصويت الناخبين الجزائريين المقيمين بالخارج بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024, تعلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن افتتاح مكاتب التصويت ابتداء من تاريخ الاثنين 2 سبتمبر 2024 لإدلاء الناخبات والناخبين المقيمين بالخارج بأصواتهم”.

وتتم العملية “عبر مكاتب التصويت التابعة لمراكز الاقتراع الموزعة عبر المراكز الديبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج”.

كما تذكر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات -يضيف البيان أن تصويت الناخبات والناخبين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب رئيس الجمهورية ليوم 7 سبتمبر 2024 يجري خلال الفترة الممتدة من الاثنين 2 إلى السبت 7 سبتمبر 2024, من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء وفقا للتوقيت المحلي.

وتم بالمناسبة تحديد تواريخ افتتاح الاقتراع على مستوى مختلف مكاتب التصويت بالخارج, حيث تراوحت عملية التقديم ما بين 120 ساعة و24 ساعة.