رئاسيات.. تمديد فترة الاقتراع بالدائرة القنصلية في لندن

أصدرت مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والقنصلية العامة للجزائر بلندن، اليوم الجمعة، بياناً صحفياً، أعلنت فيه تمديد فترة الاقتراع بالنسبة للمواطنين المسجلين بالقائمة الانتخابية للدائرة القنصلية بلندن، إلى غاية الساعة الثامنة (20:00) مساءً.

وتشمل هذه العملية مكاتب التصويت الموجودة بكل من لندن، مانشستر، برمنغهام، غلاسكو، كارديف وبلفاست.

ليصبح توقيت التصويت من الساعة الثامنة صباحاً إلى غاية الثامنة مساء، اليوم الجمعة وغدا السبت، وذلك قصد تمكين الناخبين من أداء واجبهم الانتخابي.

يذكر أن أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالعاصمة البريطانية لندن، شرعوا في الإدلاء بأصواتهم يوم 2 سبتمبر بعد حملة تحسيسية واسعة. بهدف إعلام وتوعية الجالية بأهمية هذا الحدث الوطني، ودعوتهم إلى الانخراط في العملية الانتخابية والمشاركة الواسعة فيها.

وبعد العاصمة البريطانية، شرع أبناء الجالية في التصويت، أمس الخميس، بمدينتي مانشستر وبرمنغهام. فيما شهد اليوم الجمعة انطلاق عملية التصويت بكل من غلاسكو وكارديف وبلفاست.