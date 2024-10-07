رئاسيات تونس.. قيس سعيد يفوز بعهدة ثانية بنسبة بلغت 90.69 بالمئة

أعلنت الهئية العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.

وحسب النتائج الأولية للانتخابات التي أعلن عنها، اليوم الاثنين، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، فقد فاز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية بأغلبية مطلقة.

وتحصل المترشح قيس سعيد على نسبة 94.65 بالمئة، فيما حل المترشح العياشي زمال في المرتبة الثانية بنسبة 7.35 بالمئة. في حين جاء المترشح زهير المغزاوي ثالثا بنسبة 1.97 بالمئة. استنادا إلى الأرقام المعلن عنها من قبل فاروق بوعسكر.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت، صباح أمس الأحد. أما في الخارج، فانطلقت يوم الجمعة الماضي، في 59 دولة .