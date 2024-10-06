رئاسيات تونس.. 27.7 بالمئة نسبة المشاركة في الاقتراع

أعلنت الهئية العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن نسب المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية، حيث تم تسجيل نسبة مشاركة تقدر بـ27.7 بالمئة.

وقد شارك في عملية الاقتراع أكثر من 2.7 مليون ناخب من إجمالي أكثر من 9.7 مليون مسجل.

وبخصوص الاعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التونسية سيكون يوم غد الاثنين.

وللإشارة، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال نحو 10 ملايين مسجل في القوائم الانتخابية عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، فيما تم غلقها على السادسة مساء.

وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت شهر أوت الماضي ملفات 3 مرشحين بمن أصل 17 طلبا، حيث يتعلق الأمر بكل من الرئيس الحالي قيس سعيد (66 عاما)، وأمين عام حركة الشعب (مؤيدة لسعيد)، ورئيس حركة “عازمون” المعارضة زهير المغزاوي (59 عاما)، وعياشي زمال (47 عاما).