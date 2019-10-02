رئاسيات ديسمبر 2019..سليمان بخليلي يسحب استمارات التوقيعات

تقدم، الإعلامي سليمان بخليلي، إلى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من أجل سحب استمارات التوقيعات تحسبا، لرئاسيات 12 ديسبمر 2019.

وقال بخليلي “لن أذهب بمفردي لسحب استمارات الترشح بمفردي، إنما مرفوقا بقلوبكم وصالح دعائكم”.

وأضاف المتحدث، أن الجزائر، في حاجة إلى القلوب قبل العقول، وأول نقطة في برنامجه هي ترميم القلوب.

وكان بخليلي، قد أعلن عن نيته دخول غمار الانتخابات الرئاسية، وسحبه للاستمارات اليوم الأربعاء، على الساعة 11 صباحا.

ودعا الاعلامي، صاحب برنامج “خاتم سليمان”، من يرغب في الحضور، التوجه إلى مكتب السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في قصر الأمم.