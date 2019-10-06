رئاسيات ديسمبر 2019..عرعار يسحب استمارات التوقيعات

قام، اليوم الأحد، عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة “ندى” للدفاع عن حقوق الطفل، بسحب استمارات التوقيعات، تحسبا لرئاسيات ديسمبر 2019.

وتقدم، المنسق الوطني للمنتدى المدني للتغيير، إلى مقر السلطة المستقلة للانتخابات بنادي الصنوبر.

وكان عرعار، قد أعلن أمس السبت، عن نيته الترشح للرئاسيات المقررة في 12 ديسمبر 2019.

وقال عرعار في كلمته على هامش قيامه بسبحل الاستمارات، إنه ين741 ويرافع من أجل أن سيكون مناخ مناسب لإجراء الانتخابات.

وأضاف المتحدث، أن من أولوياته، هو البقاء في مسار التغيير والانتقال الديمقراطي حتى تحقيق مطالب الحراك.