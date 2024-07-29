رئاسيات سبتمبر.. المحكمة الدستورية تتلقى 5 طعون

تلقت المحكمة الدستورية، منذ إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يوم الخميس، عن ملفات الترشح المقبولة لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل. خمسة طعون تقدم بها راغبون في الترشح رفضت ملفاتهم.

قال المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة، أحمد ابراهيم بوخاري، أن المحكمة تواصل عملية استقبال طعون الراغبين في الترشح لرئاسيات السابع سبتمبر. الذين رفضت ملفات ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. حيث تم إلى غاية الساعة إحصاء خمسة طعون.

وأوضح بوخاري، أنه تم إيداع طعن اليوم الأحد وسيتم دراسة هذا الملف مثله مثل باقي الملفات المودعة من طرف الراغبين في الترشح. الذين رفضت ملفات ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

للإشارة، تمكن ثلاثة مترشحين من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وذلك من أصل 16 راغبا في الترشح. ويتعلق الأمر بكل من المترشح عن حزب حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، المترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، والمترشح عبد المجيد تبون.