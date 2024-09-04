رئاسيات سبتمبر.. بداية فترة الصمت الإنتخابي

إنتهت الحملة الإنتخابية الخاصة بالإنتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر الجاري، لتنطلق على إثرها فترة الصمت الإنتخابي منتصف الليل. مدتها ثلاثة أيام يحظر فيها على المترشحين القيام بأي نشاط إنتخابي.

وبعد انقضاء الأجل القانوني للحملة الانتخابية، التي انطلقت يوم 15 أوت الفارط ودامت 20 يوما. فإن فترة الصمت الإنتخابي تكون سارية المفعول ابتداء من منتصف ليلة الثلاثاء إلى غاية يوم الاقتراع. وفقا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.

وينص ذات القانون على أنه لا يمكن لأي كان، مهما كانت الوسيلة وبأي شكل، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها. كما يمنع خلال هذه الفترة نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني. و5 أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

وعلى مدار عشرين يوما، تمكن المترشحون الثلاثة للرئاسيات، مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش. والمترشح الحر عبد المجيد تبون ومرشح حركة مجتمع السلم السيد عبد العالي حساني شريف. من الارتقاء بالخطاب الانتخابي إلى مستوى يستجيب لانشغالات الناخبين ويتجاوب مع تطلعاتهم. مع التقيد بأخلاقيات الممارسة السياسية.

إنطلقت صبيحة اليوم الأربعاء عملية التصويت للبدو الرحل وساكنة المناطق النائية بولايات جنوب الوطن.

كما سيتمكن البدو الرحل وقاطني المناطق النائية بالإدلاء بأصواتهم عبر المكاتب المتنقلة الـ 134 بـ 51 بلدية موزعة على 16 ولاية. حيث أن عملية التصويت تكون ابتدءا من الساعة 08.00 سا. إلى غاية الساعة 19.00 سا وتتواصل إلى غاية 7 سبتمبر الجاري.