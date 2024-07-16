رئاسيات سبتمبر: خلايا المصادقة على الإستمارات تبقى مفتوحة إلى منتصف الليل

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أنّ خلايا المصادقة على إستمارات إكتتاب التوقيعات الفردية. لصالح الراغبين في الترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة في السابع سبتمبر. ستظلّ مفتوحة إلى غاية منتصف الليل. إبتداء من نهار اليوم وإلى غاية الخميس القادم الثامن عشر جويلية الجاري.

وحسب بيان للسلطة، أفيد أنّ الخطوة أتت في إطار تسهيل عملية المصادقة على إستمارات إكتتاب التوقيعات الفردية. لصالح الراغبين في الترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة ليوم السابع سبتمبر المقبل. وأتى الإجراء تحسبا لاختتام ذات العملية وفقا لما تنص عليه المادة الـ 252 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي. المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، والمحدد قانونا يوم الثامن عشر جويلية 2024.

وجرى التنويه إلى أنّ الإجراء فعّل سهرا على التكفل الأنجع بالراغبين في المصادقة على استمارات إكتتاب التوقيعات الفردية فيما تبقى من حيز زمني.