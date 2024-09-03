رئاسيات سبتمبر.. هذا برنامج اليوم الأخير من الحملة الإنتخابية

يتسابق المترشحون الثلاثة لعرض برنامجهم الإنتخابي خلال اليوم الأخير من الحملة الإنتخابية التي دامت 20 يوما. طاف من خلالها المترشحون ربوع الوطن لإقناع المواطنين وإيصال أفكارهم وبرنامجهم من أجل التصويت عليهم والظفر بكرسي المرادية.

وتتضمن أجندة اليوم العشرين والأخير من الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر تجمعا شعبيا لمرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، بقاعة الأطلس في بلدية باب الواد، بالجزائر العاصمة على الساعة 14.00 سا. وتجمعا شعبيا للمترشح الحر، عبد المجيد تبون بالقاعة البيضاوية للمركب الأولمبي “محمد بوضياف”، بالجزائر العاصمة.

كما سينظّم مرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، تجمعا شعبيا بقاعة حرشة حسان في الجزائر العاصمة على “14.00 سا”. ونشاطا جواريا لحركة البناء الوطني بتيسمسيلت على الساعة “09.00 سا”. وآخر بولاية البيض على “16.30 سا”. بالإضافة كذلك إلى تجمع شعبي لحزب جبهة المستقبل بدار الثقافة “مولود قاسم نايت بلقاسم” لولاية تيسمسيلت على الساعة “10.00 سا”.