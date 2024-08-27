رئاسيات سبتمبر.. هذا برنامج اليوم الثالث عشر من الحملة الإنتخابية

شرع يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، والمترشح الحر عبد المجيد تبون. وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم، منذ يوم الخميس. في الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر المقبل، في موعد سيعرض فيه المترشحون الثلاثة برامجهم الانتخابية. قصد إقناع الناخبين من أجل التصويت لهم يوم الاقتراع.

وتتضمن أجندة اليوم الثالث عشر من الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر، تجمعا شعبيا لمرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، بولاية الجلفة. ونشاطا جواريا لمرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، بتامنغست “مساءً”. ناهيك عن تجمعات شعبية ولقاءات جوارية لابراهيم مراد، مدير الحملة للمترشح الحر عبد المجيد تبون بكل من عنابة، الطارف، سدراتة وتامنغست.

كما سيعقد حزب جبهة التحرير الوطني بولاية جيجل، تجمعا شعبيا على الساعة “09.00 سا”. وآخر بالمسرح الجهوي لولاية بجاية “17.00 سا”. وتجمعا شعبيا للتجمع الوطني الديمقراطي بالقاعة المتعددة الرياضات عبد الله بلعربي بتيارت “10.00 سا”. وآخر بالمسرح الجهوي سيراط بومدين في سعيدة “16.00 سا”. وتجمع شعبي لجبهة المستقبل بقاعة سينما الأمل بالمشرية في ولاية النعامة على الساعة “10.00 سا”. وآخر بقاعة سينما أحمد حري لولاية البيض على الساعة “17.00 سا”.

بالإضافة كذلك إلى نشاط جواري لتجمع أمل الجزائر “تاج” ببلدية مداوروش بسوق أهراس على الساعة “10.00 سا”.، وتجمع شعبي بقاعة ميلودي الطاهر في الولاية ذاتها “16.30 سا”. تجمع شعبي لحركة البناء الوطني بالطارف صباحاً وآخر بعنابة مساءً. وتجمع شعبي لحزب الكرامة بالمركز الثقافي ضاية بن ضحوة لولاية غرداية على الساعة “18.15 سا”. ناهيك عن تجمع شعبي لجبهة النضال الوطني بولاية معسكر “18.00 سا”.