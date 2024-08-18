رئاسيات سبتمبر.. هذا برنامج اليوم الرابع من الحملة الإنتخابية

شرع يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الإشتراكية، والمترشح الحر عبد المجيد تبون. وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم، منذ يوم الخميس. في الحملة الإنتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر المقبل، في موعد سيعرض فيه المترشحون الثلاثة برامجهم الانتخابية. قصد إقناع الناخبين من أجل التصويت لهم يوم الإقتراع.

ويتضمن برنامج اليوم الرابع من الحملة الإنتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر، تجمع شعبي لمرشح جبهة القوى الإشتراكية يوسف أوشيش بمدينة مليانة ولاية عين الدفلى على الساعة “10:30”. ونشاط للمترشح الحر عبد المجيد تبون بولاية قسنطينة.

كما سيقوم مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف بتجمع جواري بولاية ميلة على الساعة “10:00” وآخر بولاية قسنطينة على الساعة “17:00”. بالإضافة كذلك إلى تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بالقليعة، ولاية تيبازة على “17:00”. و تجمع شعبي لحركة البناء الوطني ببئر العاتر، ولاية تبسة على الساعة “09:00”.

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رسميا.. 3 مترشحين لرئاسيات سبتمبر المقبل

أعلن رئيس المحكمة الدستورية، أنه تم قبول ملفات 3 مترشحين تحسبا للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 7 سبتمبر المقبل.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية خلال ندوة صحفية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات سبتمبر المقبل. أنه تم قبول ملفات 3 مترشحين وهم يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الإشتراكية، عبد المجيد تبون. و عبد العالي حساني عن حركة مجتمع السلم.