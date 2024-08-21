رئاسيات سبتمبر.. هذا برنامج اليوم السابع من الحملة الإنتخابية

شرع يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الإشتراكية، والمترشح الحر عبد المجيد تبون. وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم، منذ يوم الخميس. في الحملة الإنتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر المقبل، في موعد سيعرض فيه المترشحون الثلاثة برامجهم الانتخابية. قصد إقناع الناخبين من أجل التصويت لهم يوم الإقتراع.

و تتضمن أجندة اليوم السابع من الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر، تجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بدار الثقافة “محمد الشبوكي” بولاية تبسة على الساعة “17:00 سا”. كما أن مرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف ينزل ضيفا على فوروم جريدة “المجاهد” على الساعة “10:00 سا”. ثمّ ينشّط تجمعين شعبيين بولايتي تيزي وزو وبجاية. و تجمع شعبي لجبهة المستقبل بولاية عنابة على الساعة “10:00 سا” و آخر بولاية قسنطينة على الساعة “17:00 سا”.

كما ستنظم حركة البناء البناء الوطني تجمعا شعبيا بدار الثقافة لولاية تيميمون على الساعة “09:30 سا”. وآخر بدار الثقافة بحاسي القارة في ولاية المنيعة “17:30 سا”. و تجمع شعبي للتجمع الوطني الديمقراطي بدار الثقافة “علي زعموم” لولاية البويرة على الساعة “30: 09 سا”. ناهيك عن تجمع شعبي لحزب جبهة الجزائر الجديدة بقاعة المحاضرات “ميلود طاهري” بولاية سوق أهراس على الساعة “16:00 سا” و تجمع شعبي لحزب الفجر الجديد بقاعة “الصومام” بولاية جيجل على الساعة “10:00 سا”.