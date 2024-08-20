رئاسيات سبتمبر.. هذا برنامج اليوم السادس من الحملة الإنتخابية

شرع يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الإشتراكية، والمترشح الحر عبد المجيد تبون. وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم، منذ يوم الخميس. في الحملة الإنتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر المقبل، في موعد سيعرض فيه المترشحون الثلاثة برامجهم الانتخابية. قصد إقناع الناخبين من أجل التصويت لهم يوم الإقتراع.

ويتضمن برنامج اليوم السادس من الحملة الإنتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر، تجمعاً شعبياً لمرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف بولاية تيارت صباحا وآخر بولاية معسكر مساءً. ونشاط جواري لمرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش ببلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة على الساعة 11:00. بالإضافة كذلك إلى تجمع شعبي بمدينة الخروب بذات الولاية على الساعة 17:00.

كما سيقوم حزب جبهة التحرير الوطني بتجمع شعبي بقصر الثقافة “مالك شبل” بولاية سكيكدة على الساعة 10:00. وتجمع شعبي لجبهة المستقبل بولاية سكيكدة على الساعة 10:00 وآخر بولاية الطارف على الساعة “17:00”. كما سيكون هنالك تجمع شعبي لحركة البناء الوطني ببلدية رايس حميدو بالجزائر العاصمة على الساعة “09:30” وآخر ببلدية قورصو بولاية بومرداس على “12:00”.

أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي سيعقد تجمعا شعبيا بولاية سكيكدة، صباحا. وآخر بقاعة الإجتماعات بالمقر القديم لبلدية شلغوم العيد بولاية ميلة على الساعة 16:00. وتجمع شعبي لحزب “تجمع أمل الجزائر” بدار الثقافة “مولود معمري” بولاية تيزي وزو على 10:00. بالإضافة كذلك إلى نشاط جواري لحزب “صوت الشعب” بدار الشباب ببلدية مراد بولاية تيبازة 18:0. وتجمعا شعبياً لحزب “جبهة الجزائر الجديدة” بالقاعة المتعددة الرياضات ببلدية المحمل بولاية خنشلة على الساعة 17:00.