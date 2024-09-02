رئاسيات سبتمبر.. هذه أجندة اليوم التاسع عشر من الحملة الإنتخابية

يوم واحد قبل إسدال الستار على الحملة الانتخابية تحسبا لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل. يتسابق المترشحون الثلاثة لشرح برنامجهم الإنتخابي وإقناع المواطنين من أجل الظفر بكرسي المرادية.

وتتضمن أجندة اليوم التاسع عشر من الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر نشاطا جواريا لمرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش بولاية وهران. وتجمعا شعبيا لمدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون بقاعة “ميلود طاهري” بسوق اهراس على “10:30”. وآخر بدار الشباب بولاية قالمة على الساعة “14:30”. ناهيك عن تجمع شعبي لمرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، بولاية باتنة “صباحا” وآخر بولاية المسيلة “مساء”.

كما سينظّم حزب جبهة التحرير الوطني تجمعا شعبيا بدار الثقافة “مفدي زكرياء” بولاية ورقلة على الساعة “09:00”. و تجمع شعبي للتجمع الوطني الديمقراطي بالقاعة متعددة الرياضات “محمد ناصري” بولاية الشلف “09:30”. وآخر بدار الثقافة “أحمد عروة” بولاية تيبازة على الساعة “16:00”. وكذا تجمع شعبي لحركة البناء الوطني بالشراقة بالجزائر العاصمة “09:00”. بالإضافة كذلك إلى تجمع شعبي لحزب جبهة المستقبل بدار الثقافة “عبد القادر علولة” بتلمسان على “10:00”. وآخر بقاعة السينما “العمارنة” بسيدي بلعباس “على 13:00” وثالث بقاعة السينما “السعادة” بوهران “17:30”.

تجمع شعبي لحزب صوت الشعب بدار الثقافة “مفدي زكرياء” بعين ولمان ولاية سطيف “10:00”. نشاط جواري لتجمع أمل الجزائر “تاج” بولاية برج بوعريريج “17:00”. تجمع شعبي لحزب الحرية والعدالة بدار الثقافة “محمد شبوكي” بولاية تبسة على الساعة “10:00”. كما سينظّم جبهة الحكم الراشد بالخروب تجمعا شعبيا بولاية قسنطينة (10:00) وآخر بالمكتبة العمومية الجديدة بسكيكدة (17:00).