رئاسيات سبتمبر.. هذه أجندة اليوم الثامن عشر من الحملة الإنتخابية

يتسابق المترشحون الثلاثة للرئاسيات المقبلة، من أجل عرض برامجهم وطرح أفكارهم أمام المواطنين أياما قليلة قبيل إسدال الستار عن الحملة الإنتخابية. والمرور مباشرة نحو فترة الصمت الإنتخابي. من أجل الظفر بكرسي المرادية.

وتتضمن أجندة اليوم الثامن عشر من الحملة الإنتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر تجمع شعبي لمرشح جبهة القوى الإشتراكية يوسف أوشيش، بساحة الشهداء بالبويرة على الساعة “10:00”. وآخر بالمسرح الجهوي ببجاية “18:00”. ناهيك عن تجمع شعبي لمرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف بباتنة “10:00” وآخر ببسكرة على الساعة “16:00″. كما سينظم مدير الحملة الإنتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون تجمعا شعبيا بدار الثقافة ”قاضي محمد” ببشار “16:30”.

بالإضافة كذلك إلى تجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بقاعة المحاضرات “أحمد حري” بالبيض “10:00”. وآخر بقاعة سينما “ميزاب” بغرداية على الساعة “17:00”. تجمع شعبي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بدار الثقافة “الأمير عبد القادر” بعين الدفلى “09:30”. وآخر بدار الثقافة “امحمد ايسياخم” بغليزان على الساعة “17:30”. وكذا تجمع شعبي لحركة البناء الوطني بالمسيلة “10:00” وآخر بباتنة “12:30”. ناهيك عن تجمع شعبي لحزب جبهة المستقبل بقاعة “الأطلس” بالجزائر العاصمة على “10:00” وآخر بالقاعة متعددة الرياضات بتيبازة “17:00”.

بالمقابل سينظم حزب صوت الشعب بولاية قالمة تجمعا شعبيا على الساعة “15:00”. ونشاط جواري لتجمع أمل الجزائر “تاج” بالجزائر العاصمة. ناهيك عن تجمع شعبي لحزب الحرية والعدالة بالقاعة المتعددة الرياضات “18 فبراير” ببلدية سطاوالي بالجزائر العاصمة “16:00”. كما ستنظم جبهة الحكم الراشد بسطيف تجمعا شعبيا “10:00”. وآخر بدار الثقافة “مبارك لميلي” بميلة “17:00”. لقاء جواري لحزب الكرامة بولاية تيارت “10:30”.