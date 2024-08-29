رئاسيات سبتمبر.. هذه أجندة اليوم الخامس عشر من الحملة الإنتخابية

شرع يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، والمترشح الحر عبد المجيد تبون. وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم، منذ 15 أوت الفارط. في الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر المقبل، في موعد سيعرض فيه المترشحون الثلاثة برامجهم الانتخابية. قصد إقناع الناخبين من أجل التصويت لهم يوم الاقتراع.

وتتضمن أجندة اليوم الخامس عشر من الحملة الإنتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر تجمعا شعبيا لمرشح جبهة القوى الإشتراكية، يوسف أوشيش. بدار الثقافة لولاية أم البواقي على الساعة “10.00 سا”. وتجمع شعبي لمرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، بولاية الوادي “مساءً”. ناهيك عن تجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بقاعة المسرح الجهوي بولاية أدرار “10.00 سا”. وآخر بالقاعة المتعددة الرياضات حي النصر بولاية تندوف “17.00 سا”.

كما سيعقد جبهة المستقبل بقاعة سينما ميزاب بولاية غرداية تجمع شعبي على الساعة “10.00 سا”. وآخر بدار الثقافة مفدي زكريا بولاية ورقلة “17.00 سا”. تجمع شعبي لحزب صوت الشعب بقاعة الأطلس في الجزائر العاصمة “16.00 سا”. و نشاط جواري لحزب تجمع أمل الجزائر بحاسي بحبح في ولاية الجلفة “10.00 سا”. وآخر بقاعة السينما بأفلو في ولاية الأغواط (17.00 سا).

وسينظم حزب الحرية والعدالة بدار الثقافة مصطفى خالف لولاية سعيدة تجمعا شعبيا على الساعة “16.00 سا”. وتجمع شعبي للتجمع الوطني الديمقراطي بدار الشباب لولاية إن صالح “17.00 سا”. بالإضافة كذلك إلى تجمع شعبي لجبهة الحكم الراشد بدار الثقافة عيسى مسعودي لولاية عين تموشنت على 17.30 سا. وتجمع شعبي لحركة البناء الوطني بدار الثقافة محمد ايسياخم لولاية غليزان على “17.00 سا”.