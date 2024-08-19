رئاسيات سبتمبر.. هذه أجندة اليوم الخامس من الحملة الإنتخابية

شرع يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الإشتراكية، والمترشح الحر عبد المجيد تبون. وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم، منذ يوم الخميس. في الحملة الإنتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر المقبل، في موعد سيعرض فيه المترشحون الثلاثة برامجهم الانتخابية. قصد إقناع الناخبين من أجل التصويت لهم يوم الإقتراع.

وتتضمن أجندة اليوم الخامس من الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر، نشاط جواري لمرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش بمدينة الأخضرية بولاية البويرة على الساعة “10:30”. بالإضافة كذلك إلى تجمع شعبي بأوزلاقن بولاية بجاية على الساعة “17:00”.

كما سينشط مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف نشاط جواري بولاية الجلفة على الساعة “10:00”. وتجمع شعبي بولاية الأغواط على الساعة “17:00”. وتجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بدار الثقافة مولود معمري بولاية تيزي وزو على الساعة “10:00”. وآخر بدار الثقافة علي زعموم بولاية البويرة على الساعة “17:00”.

بالإضافة كذلك إلى أنشطة جوارية لجبهة المستقبل بكل من ولايات تبسة على الساعة “09:00”. وأم البواقي على الساعة “12:00” وسوق أهراس على الساعة “17:00”. تجمع شعبي لحركة البناء الوطني بدار الثقافة علي سوايحي بولاية خنشلة على الساعة “10:00” وآخر بولاية برج بوعريريج “17:00”. وتجمع شعبي لحزب صوت الشعب ببلدية عين الحمام بولاية تيزي وزو على الساعة “10:00” وآخر ببلدية بوجميع بذات الولاية “15:00”. تجمع شعبي للتجمع الوطني الديمقراطي بقصر الثقافة محمد بوضياف بولاية عنابة على الساعة “09:00”.