رئاسيات سبتمبر.. هذه أجندة اليوم الرابع عشر من الحملة الإنتخابية

شرع يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الإشتراكية، والمترشح الحر عبد المجيد تبون. وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم، منذ 15 أوت الفارط. في الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر المقبل، في موعد سيعرض فيه المترشحون الثلاثة برامجهم الانتخابية. قصد إقناع الناخبين من أجل التصويت لهم يوم الاقتراع.

وتتضمن أجندة اليوم الرابع عشر من الحملة الإنتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر، تجمع شعبي لمرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، بولاية جانت “مساءً”. كما أن مرشح جبهة القوى الإشتراكية، يوسف أوشيش، سيكون ضيف منتدى جريدة “المجاهد” على 10.00 سا. ثمّ نشاط جواري بولاية البليدة على الساعة 17.00 سا. وتجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بدار الثقافة عثمان بالي بولاية إليزي “09.00 سا”. وآخر بقاعة المحاضرات للمجلس الشعبي الولائي ببرج باجي مختار (17.00 سا).

كما سينظم التجمع الوطني الديمقراطي تجمعا شعبيا بدار الثقافة عبد القادر علولة لولاية تلمسان على الساعة “09.00 سا”. وآخر بالمكتبة العمومية الرئيسية مالك بن نبي لولاية عين تموشنت على الساعة “17.00 سا”. وتجمع شعبي لجبهة المستقبل بدار الثقافة والفنون علي معاشي لولاية تيارت على 10.00 سا، وآخر بدار الثقافة عبد الله بن كريو لولاية الأغواط (17.00 سا).

وسينظم حزب صوت الشعب تجمع شعبي بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية أدرار على الساعة “18.00 سا”، ثمّ عمل جواري بإحدى بلديات الولاية. وتجمع شعبي لحزب الفجر الجديد بالمركز الثقافي لبلدية حمام بوغرارة بولاية تلمسان “10.00 سا”.