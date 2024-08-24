رئاسيات سبتمبر.. هذه أجندة اليوم العاشر من الحملة الإنتخابية

شرع يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الإشتراكية، والمترشح الحر عبد المجيد تبون. وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم، منذ يوم الخميس. في الحملة الإنتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر المقبل، في موعد سيعرض فيه المترشحون الثلاثة برامجهم الانتخابية. قصد إقناع الناخبين من أجل التصويت لهم يوم الإقتراع.

وتضمنت أجندة اليوم العاشر من الحملة الإنتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر، تجمعا شعبيا لمرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، بسطيف على 10.00 سا. وآخر ببوغني بولاية تيزي وزو على 17.00 سا. بالإضافة كذلك إلى تجمع شعبي لمرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، بولاية تلمسان صباحا وآخر بولاية وهران مساء. ونشاطات جوارية لمدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر، عبد المجيد تبون بولايات: معسكر، سيدي بلعباس، تلمسان وعين تيموشنت.

كما سينظم حزب جبهة التحرير الوطني بالمركب الأولمبي أول نوفمبر 1954 بولاية باتنة، تجمعا شعبيا على “10.00 سا”. وآخر بدار الثقافة “هواري بومدين” بولاية سطيف على 16.00 سا. تجمع شعبي للتجمع الوطني الديمقراطي بدار الثقافة “هواري بومدين” بولاية سطيف على 09.30 سا. وآخر بقاعة مركب “حمام الصالحين” بولاية بسكرة على 17.00 سا. تجمع شعبي لحزب جبهة الحكم الراشد بقاعة المحاضرات ببوسماعيل بولاية تيبازة على 14.00 سا.

وسيعقد جبهة المستقبل بولاية البويرة تجمع شعبي على “10.00 سا”. وآخر بولاية تيزي وزو “17.00 سا”. تجمعا شعبيا لحركة البناء الوطني بقاعة “موسى شيراف” ببوفاريك بولاية البليدة على “10.00 سا”. تجمع شعبي لحركة النهضة بقاعة “الرياض” بولاية المغير “18:00”. كما سيعقد حزب تجمع أمل الجزائر بدار الثقافة “محمد العيد آل خليفة” بولاية باتنة تجنمع شعبي على 16.30 سا” ونشاط جواري لحزب صوت الشعب بولاية عنابة. بالإضافة كذلك إلى تجمع شعبي لحزب الفجر الجديد بدار الثقافة “علي سوايحي” بولاية خنشلة (10.00 سا).