رئاسيات سبتمبر 2024: الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين اليوم

تعلن المحكمة الدستورية اليوم في حدود الساعة 13:00 القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 07 سبتمبر. وذلك بعد الفصل في الطعون.

وقد أكد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة، أحمد بوخاري. أن عملية دراسة الطعون للراغبين في الترشح للرئاسيات، تخضع للتدقيق والمراقبة اليدوية والرقمية من طرف موظفي الهيئة.

وأوضح بوخاري في ندوة صحفية عقدها أمس الثلاثاء، أن عملية دراسة الطعون لا تزال متواصلة لغاية اللحظة. كاشفا عن تلقي 5 طعون، موضحا أن المحكمة تلقت أول طعن يوم الخميس 25 جويلية على الساعة 16:20. الطعن الثاني في اليوم ذاته على الساعة 21:30، بينما الطعن الثالث كان يوم الجمعة الساعة 04:00 صباحا. والرابع على الساعة 11:40 دقيقة من اليوم ذاته. بالإضافة إلى الطعن الخامس الذي تم إيداعه الأحد 28 جويلية على الساعة 01:00 صباحا”.

وحسب المتحدث فإنه بعد المراقبة اليدوية للطعون يأتي دور خلية الإعلام الآلي الذي يتمثل في المراقبة الآلية والمعلوماتية في إطار دراسة الطعون.

وعمدت المحكمة على وضع برنامج معلوماتي بغرض مراقبة استمارات التوقيعات.

وكشف المسؤول بالمحكمة الدستورية أن المعالجة المعلوماتية ستتوج بإعداد جدول نتائج. وأرقام تُحول لخلية تنظيم المراقبة المعلوماتية والمنازعات الانتخابية. لمطابقتها مع تلك المُعدة من أفواج العمل -4 أفواج- محددة من طرف المحكمة.