رئاسيات 2019.. الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين الأسبوع المقبل

أفاد مصدر مطلع للنهار اون لاين، أن تاريخ الإعلان عن القائمة الأولية لمترشحي رئاسيات 2019، سيكون الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر، أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، سيعلن عن قائمة مترشحي رئاسيات 12 ديسمبر، في ندوة صحفية.

للإشارة، انقضت الآجال المحددة لإيداع الملفات للراغبين في دخول غمار رئاسيات 2019، منتصف ليلة السبت، بتقدم 22 راغبا في الترشح على مستوى مقر السلطة.

ويتعلق الأمر بكل من رئيس حزب التجمع الجزائري، علي زغدود، وعبد المجيد تبون، الأمين العام بالنيابة “للأرندي” عز الدين ميهوبي.

بالإضافة إلى عبد القادر بن قرينة وهبيرات عبد الرزاق، وعلي بن فليس، وعباس جمال، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، بوعوينة محمد.

ومراد عروج، وعلي سكوري، وبلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي، وسليمان بخليلي، عبد الرحمان عرعار، خرشي النوي، ورؤوف عايب.

كما أودع كل من ناجية عبد المنعم، وعيسى بلهادي، وفارس مسدور ملفهم للترشح رسميا في الدقائق الأخيرة من انتهاء الآجال.

ومن جهته أعلن الدكتور أحمد بن نعمان عن انسحابه من العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر.