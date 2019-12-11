رئاسيات 2019: البدو الرحل يواصلون عملية التصويت في إليزي

تتواصل عملية التصويت لرئاسيات 12 ديسمبر عبر المكاتب المتنقلة ال11 بولاية إليزي لليوم الثالث على التوالي في أجواء عادية.

وهذا مع توفر كل الوسائل المادية والبشرية لانجاح هذا الموعد الانتخابي الهام.

وتمكين البدو الرحل وسكان المناطق النائية، البالغ عددهم 11660 الف ناخب وناخبة مسجلا في قوائم المكاتب المتنقلة من الانتخاب، قبل 72 ساعة من يوم الاقتراع وفق ما ينص عليه القانون.

ووصل مساء اليوم الاربعاء، المكتب المتنقل رقم 12 لمنطقة فضنون التابعة لبلدية إليزي، لتمكين سكان هذا التجمع السكاني من أداء واجبهم الانتخابي.

بعد استكمال عملية التصويت بمنطقة إميهرو صباح اليوم، على أن تستمر العملية نحو اماكن تمركز البدو الرحل المتبقية إلى غاية يوم غدا الخميس 12 ديسمبر الموعد الرسمي للاستحقاق الرئاسي.