رئاسيات 2019.. انطلاق الحملة الانتخابية للمترشحين الـ5

تنطلق، اليوم الأحد رسميا، الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 للمترشحين الخمسة.

ويتعلق الأمر بكل من المترشح عبد المجيد تبون وعلي بن فليس وعبد العزيز بلعيد، عزالدين ميهوبي وعبد القادر بن ڨرينة.

وسيفتح تبون حملته الانتخابية من ولاية الجزائر، وبن فليس من ولاية تلمسان، وبلعيد وميهوبي من ولاية أدرار، وبن قرينة من العاصمة.

وتكون الحملة الانتخابية، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخابات لأول مرة في الجزائر.

وحسب القانون العضوي للانتخابات بمادته 173 فإن الحملة، مفتوحة قبل 25 يوما من الانتخاب،وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع.

وفي حالة التوجه للدور الثاني، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون لهذا الدور تفتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع.

وتنتهي الحملة للدور الثاني قبل 2 من تاريخ الاقتراع.

للإشارة، وقع المترشحون ومدراء المؤسسات الإعلامية، أمس السبت، على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية.

وتتميز الحملة بتنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين، الخمسة، بإشراك مختلف وسائل الإعلام.