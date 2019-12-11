رئاسيات 2019: تحديد نص ورقة التصويت ومميزاتها التقنية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القرار المحدد لنص ورقة التصويت المستعملة في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019.

واوضح القرار ان ورقة التصويت ذات نموذج موحد ولون ابيض لجميع المترشحين والخاصة بالدور الاول والدور الثاني ان وجد

كما يجب ان تتضمن الورقة لقب المترشح واسمه وعند الاقتضاء، كنيته باللغة العربية وبالحروف اللاتينية وكذا صورة المترشح وتاريخ الاقتراع.

وفي حال وجد الدور الثاني للإنتخابات تضاف عبارة الدور الثاني في ورقة التصويت

أما فيما يخص ورقة التصويت للدور الاول ، فتكون بطول 160 مم وعرض 110 مم و وزن 80 غراما.

وعلى أن تكون الطباعة باللون الأسود على الوجه.

كما أشار ذات القرار أن ورقة التصويت يجب ان تتضمن عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي تطبع بحروف سمكها 22 غليظ.

وعبارة الإنتخابات الرئاسية 12 ديسمبر سنة 2019، مطبوعة بحروف بسمك 30 ضعيف، بالإضافة إلى صورة المترشح مطبوعة.

وهذا في إطار ذي بعد 50 مم x55 مم، علاوة على اللقب والاسم.

وعند الاقتضاء، كنيته بالعربية، بحروف سمكها 32 غليظ وبالحروف اللاتينية مطبوعة بحروف سمكها 16 ضعيف.

وفي حال وجود الدور الثاني فتتضمن نفس المميزات المذكورة آنفا، مع إضافة عبارة الدور الثاني