رئاسيات 2019: تواصل عملية الإقتراع بالمكاتب المتنقلة في إليزي

تتواصل عملية التصويت لرئاسيات 12 ديسمبر عبر المكاتب المتنقلة الـ11 بولاية إليزي لليوم الثاني على التوالي، في أجواء عادية.

ويأتي ذلك مع توفر كل الوسائل المادية والبشرية، لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام.

وشهدت مكاتب الإنتخاب صبيحة اليوم إقبال كبير للبدو الرحل وسكان المناطق النائية عبر تراب الولاية، لأداء بواجبهم الانتخابي.

وإستقبل المكتب المتنقل رقم 13 المخصص لقرى أفراء تاست، وإفني وأهرهر، بداية من الساعة الثامنة من نهار اليوم، الأعداد الأولى للناخبين بقرية أفراء بعد انتهاء عملية التصويت بمنطقة إفني مساء أمس.

على أن تستمر العملية نحو المناطق المتبقية إلى غاية يوم الخميس 12 ديسمبر، الموعد الرسمي للإستحقاق الرئاسي.

وكانت صناديق الإقتراع المتنقلة الموزعة على 22 منطقة نائية تابعة لبلديات برج عمر إدريس، وجانت، وإليزي وبرج الحواس قد شرعت منذ أمس الإثنين، في عملية التصويت بالنسبة للبدو الرحل وسكان المناطق النائية والبالغ عددهم 11620 ألف ناخب وناخبة مسجلين في القائمة الإنتخابية، لتمكينهم من أداء واجبهم الإنتخابي، قبل 72 ساعة من يوم الإقتراع وفق ما ينص عليه القانون.