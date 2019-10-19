رئاسيات 2019..هذا ما يملكه سليمان بخليلي!

صرّح الراغب في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، سليمان بخليلي، بممتلكاته، طبقا لأحكام المادة 139 من القانون المتعلق بنظام الانتخاب.

وذكر بخليلي في التصريح، أنه يملك بستان من 350 نخلة مثمرة، متوارث ملك للعائلة ببلدية مزيرعة في بسكرة.

كما يملك منزل متوارث، ومنزل شخصي في القبة بالعاصمة، وسيارة سياحية من نوع هيونداي سانتافي 2018.

بالإضافة إلى حساب بريدي جاري برصيد 1.675.000.00 دج، بتاريخ 24 أكتوبر 2019، وحساب بنكي بالدينار AGB،برصيد 3.356.0000 دج بنفس التاريخ.

كما يملك الإعلامي، بخليلي، حساب بنكي بالأورو ALSALAM برصيد 2.499.48 أورو بتاريخ 24 أكتوبر 2019.

ولا يملك بخليلي حسابات بنكية وممتلكات عقارية ومنقولة بالخارج.