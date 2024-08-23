قناة النهار رئاسيات 2024: مواقع التواصل الاجتماعي.. فضاء آخر لتنشيط الحملة الانتخابية بقلم قناة النهار نشر في 23 أوت 2024 - 22:12 الجزائر شارك غرِّد أرسل 14 0 رابط دائم : https://nhar.tv/PGhK3 الجزائر اقرأ أيضا كيليا نمور للنهار : قصتي مع الإتحادية الفرنسية جعلتها خلفي..متحمسة للقاء الرئيس تبون قناة النهار 13 أوت إبراهيم مراد : إلتزامات المترشح عبد المجيد تبون جعلت المواطنين يحترمونه أكثر فأكثر قناة النهار 17 أوت صريح جدا : الأخ الأصغر المازوزي..هذه هي مكانته عند العائلات الجزائرية قناة النهار 21 أوت وزير التجارة : "القهوة مادة غير أساسية وغير مدعمة" قناة النهار 08 أوت ردة فعل غير متوقعة من الشاب رشدي بعد أن طلب منه ياسين أن يُغني للشاب خالد قناة النهار 12 أوت رئاسيات 2024 : مواطنون يتابعون الحملة الإنتخابية عبر مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 18 أوت هكذا تم استقبال بن قرينة والوفد المرافق له في أحد الدواوير بعين بوسيف في المدية قناة النهار 23 أوت تفاصيل صادمة😱لحجز كمية كبيرة من الأسلـ.ـحة والذخـ.ـيرة بـميناء بجاية😱 قناة النهار 14 أوت مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون ينشط تجمعا شعبيا بسطيف قناة النهار 17 أوت يوسف اوشيش :" سأعيد تقييم العلاقات مع فرنسا" قناة النهار 23 أوت