رئاسيات.. 48.03 بالمائة نسبة المشاركة الأولية إلى غاية الساعة 20:00

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، اليوم السبت، إلى غاية الساعة الثامنة مساءً، 48.03 بالمائة، داخل الوطن و19.57 بالمائة بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج، حسب ما كشف عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وفي مداخلة له بالمناسبة، أوضح شرفي سبب الاعلان المتأخر عن النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في السياق ذاته، إن “فيضانات ولايتي تمنرانست وبشار تسببت في تأخير الاعلان عن النتائج الأولية”.

وأضاف ذات المتحدث:” المحاضر الولائية ستصلنا ابتداءً من فجر اليوم الأحد، لكي يتم دراستها ومن ثم الاعلان عن النتائج المؤقتة قبل ارسال الملفات كاملة إلى المحكمة الدستورية.”

وللإشارة، تم غلق مكاتب الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية اليوم السبت في تمام الثامنة مساء على المستوى الوطني.

وذلك بعد نهاية عملية التصويت ليتم إثرها الشروع مباشرة في عملية فرز الأصوات بحضور ممثلي المترشحين الثلاثة لهذا الاستحقاق.

وقد رخصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لجميع منسقي المندوبيات الولائية وبعد الاطلاع على طلباتهم, بتأخير توقيت غلق مكاتب التصويت بكل الولايات عبر التراب الوطني إلى غاية الساعة الثامنة مساء.

وللإشارة، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المسبقة اليوم السبت إلى غاية الساعة الواحدة زوالاً، 13.11 بالمائة داخل الوطن. في حين بلغت 16.18 بالمائة خارج الوطن. حسب ما أعلن عنه رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي.

وكانت نسبة المشاركة بلغت 4.56 بالمائة على الساعة الـ10صباحاً، عبر مراكز التصويت في مختلف ولايات الوطن. و 14.50 بالمائة بالخارج.

أما على الساعة الخامسة، فقد بلغت نسبة التصويت، داخل الوطن 26.45 بالمائة.بينما بلغت نسبة التصويت للجالية المقيمة بالخارج 18.31 بالمائة.