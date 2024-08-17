رئاسيات 7 سبتمبر.. أجندة اليوم الثالث من الحملة الإنتخابية

شرع يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الإشتراكية، والمترشح الحر عبد المجيد تبون. وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم، منذ يوم الخميس. في الحملة الإنتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر المقبل، في موعد سيعرض فيه المترشحون الثلاثة برامجهم الانتخابية. قصد إقناع الناخبين من أجل التصويت لهم يوم الإقتراع.

ويتضمن برنامج اليوم الثالث من الحملة الإنتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر، تجمع شعبي لمرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش. بدار الثقافة محمد بوضياف ببرج بوعريرج على الساعة 00 : 10. ثم نشاط جواري ببوسعادة “00: 17”. عمل جواري لمرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، صباحا بسكيكدة ثم تجمع شعبي مساء بجيجل. تجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بالقاعة متعددة الرياضات ببرج بوعريرج (00 :09). وتجمع ثاني بدار الثقافة “مبارك الميلي” بولاية ميلة (00 :17).

كما سيقوم التجمع الوطني الديمقراطي بتجمع شعبي بولاية أم البواقي بالقاعة متعددة الرياضات على الساعة 9 صباحا. و تجمع شعبي لحركة البناء الوطني بدار الثقافة “محمد العيد أل خليفة” بولاية باتنة على “30 :09”.

وتجمعان شعبيان لجبهة المستقبل، الأول ببرج بوعريرج على الساعة 00 :10 والثاني بولاية سطيف بدار الثقافة “هواري بومدين” على 30 : 16. ناهيك عن تجمع شعبي لحزب صوت الشعب بدار الثقافة “ولد عبد الرحمان كاكي” بمستغانم على 30 : 10. و تجمع شعبي لحزب تجمع أمل الجزائر بالمركز الثقافي “ابن باديس” بولاية قسنطينة “10سا”.

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رسميا.. 3 مترشحين لرئاسيات سبتمبر المقبل

أعلن رئيس المحكمة الدستورية، أنه تم قبول ملفات 3 مترشحين تحسبا للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 7 سبتمبر المقبل.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية خلال ندوة صحفية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات سبتمبر المقبل. أنه تم قبول ملفات 3 مترشحين وهم يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الإشتراكية، عبد المجيد تبون. و عبد العالي حساني عن حركة مجتمع السلم.