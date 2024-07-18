 رئاسيات 7 سبتمبر.. الراغب في الترشح عبد الرؤوف العايب يودع ملف ترشحه 

أودع، الراغب في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 عبد الرؤوف العايب ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وحل مساء اليوم الخميس الراغب في الترشح عبد الرؤوف العايب بمقر السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات من اجل إيداع التصريح بالترشح.

وكان في إستقبال الراغب في الترشح عبد الرؤوف العايب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي.

وللتذكير فإن الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 تنهي منتصف الليل18 جويلية 2024 .