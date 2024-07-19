رئاسيات 7 سبتمبر: الشروع في معالجة إستمارات الإكتتاب

تم الشروع في معالجة إستمارات الإكتتاب الفردية المودعة من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7سبتمبر 2024 يوم أمس الخميس.

وحسب منشور للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، على صفحتها الرسمية بفايسبوك، فقد تم الشروع في معالجة استمارات الإكتتاب الفردية المودعة من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7سبتمبر 2024 يوم أمس مباشرة بعد بداية إيداع الاستمارات.

هذا وإنقضت أمس الخميس، الآجال القانونية لإيداع التصريح بالترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024، في حدود الساعة 00:00 سا ليلا.

وحسب ما أورده التلفزيون الجزائري، فقد قام 16 راغبا في الترشح بإيداع ملفات التصريح بالترشح للرئاسيات قبل انقضاء الآجال القانونية.