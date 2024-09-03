رئاسيات 7 سبتمبر.. بيان هام حول مواعيد اختتام الحملة الانتخابية

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا هاما، بخصوص اختتام الحملة الانتخابية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024.

وجاء في البيان، أن “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تذكر الرأي العام بفحوى أحكام المادة 74 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المحددة من 15 أوت 2024 إلى غاية 3 سبتمبر 2024 وكذا المادة 81 من الأمر السالف الذكر، التي تنص صراحة على أنه يمنع نشر وبث صبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني، أي من الأربعاء 4 سبتمبر 2024، وخمسة (5) أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، أي من الإثنين 2 سبتمبر 2024.”

وسهرا على السير الحسن لعملية الاقتراع وعملا على ترقية مسعى النضج الديمقراطي لدى الناخبات والناخبين، أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024 وممثليهم وكذا وسائل الاعلام السمعية البصـ رية والمكتوبة والالكترونية بضرورة التقيد الصارم بفترة الصمت الانتخابي الذي يكون عقب اختتام الحملة الانتخابية، أي من الأربعاء 4 سبتمبر 2024 إلى غاية يوم الاقتراع الموافق السبت 7 سبتمبر 2024 بعد غلق مكاتب التصويت. يضيف المصدر نفسه.