رئىيس الجمهورية: ديمقراطيتنا ديمقراطية حقة وليست ديمقراطية العصابة
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، على هامش إدلائه بصوته الإنتخابي، إن ديمقراطية الدولة الجزائرية ديمقراطية حقة وليست ديمقراطية العصابة.
ودعا رئيس الجمهورية الى الخروج من الحلقة المفرغة، مشدادا على توفر التجربة من أجل الارتقاء لتولي مناصب عليا.
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الرئيس تبون: مراجعة جذرية للجماعات المحلية سنة 2022
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، وعلى هامش إدلائه بصوته الإنتخابي، إن الدولة الجزائرية ستعمل على مراجعة جذرية للجماعات المحلية سنة 2022.
وأورد رئيس الجمهورية: “أنا شخصيا ومنذ تخرجي في 1969، وحتى لماضي قريب جدا، إبن الجماعات المحلية. والبلديات اليوم هي الخلية الاساسية للدولة الجزائرية”.
وأشار الرئيس تبون، إلى أن هناك من بين 1541 بلدية عبر الوطن، ما يفوق 900 بلدية فقيرة جدا، فيما تتواجد بلديات أخرى غنية.
ولأجل المساواة بين البلديات الغنية والفقيرة، كشف رئيس الجمهورية، إن هناك تغيير في قانون البلدية والولاية سنة 2022. ويأتي هذا القانون لإعطاء البلديات إمكانيات لتتبنى سياستها، والتي تتماشى مع إمكانياتها المالية.
وحول مناطق الظل، أورد رئيس الجمهورية، إن تواجدها داخل البلديات، معناه أنها لم تصل للتنمية. مشيرا إلى أن الدولة ماضية في تحقيق التنمية بمناطق الظل، عن طريق توفير الغاز والكهرباء والمطاعم المدرسية وغيرها من المرافق.
رئيس الجمهورية يؤدي واجبه الانتخابي رفقة عائلته في العاصمة
وقال الرئيس تبون، في لقاء دوري مع الاعلام، أمس الجمعة، “أتمنى مشاركة الجزائريين بقوة في الانتخابات المحلية إن أرادوا التغيير”. خاصة “أن هذه المحليات تأخذ طابعا خاصا واهتماما لدى الجزائريين أكثر من الانتخابات التشريعية”.
أين أكد أن المنتخبون أقرب إلى مشاكل وانشغالات المواطنين أكثر من الولاة والمسؤولين المعينين. مضيفا بأنه لا معنى لصلاحيات واسعة للمنتخبين من دون امكانيات ولهذا يجب إعادة النظر في قانون الضريبة.
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