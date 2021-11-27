رئىيس الجمهورية: ديمقراطيتنا ديمقراطية حقة وليست ديمقراطية العصابة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، على هامش إدلائه بصوته الإنتخابي، إن ديمقراطية الدولة الجزائرية ديمقراطية حقة وليست ديمقراطية العصابة.

ودعا رئيس الجمهورية الى الخروج من الحلقة المفرغة، مشدادا على توفر التجربة من أجل الارتقاء لتولي مناصب عليا.

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