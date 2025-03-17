رئيسا الحراش والرويسات يشكران رئيس الجمهورية بعد جلسة الصلح

شكر كل من رئيس إتحاد الحراش سفيان طواهرية و رئيس مستقبل الرويسات محمد لعروسي، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد القيام بعملية الصلح وسط أجواء أخوية رائعة.

وقال سفيان طواهرية في تصريح لقناة النهار عقب جلسة الصلح التي جرت أمس، الأحد، “أشكر رئيس الجمهورية ، هو راعي الرياضة الجزائرية و محب للشباب، نحن هنا من اجل تجسيد أمنيته وتطلعاته للشباب، نحن الاثنين عملنا بجهد من اجل ايصال رسالة السلطات العليا للجميع”.

كما أضاف الرئيس طواهرية “نحن إخوة في بلد واحد، مرحبا بهم عندنا و مرحبا بنا عندهم، لا نملك أي شك و إنما هناك دخلاء على الرياضة، يجب إقصائهم”.

إلى جانب ذلك، أبدى رئيس مستقبل الرويسات محمد لعروسي سعادته للقيام بذات الخطوة الأخوية بين جميع الأطراف، شاكرا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على جلسة الصلح، متمنيا في الاخير، أن تسود الروح الوطنية بين الفريق الجزائرية.