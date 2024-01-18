رئيسا برلمان كوريا الجنوبية وموريتانيا في زيارة إلى الجزائر

بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، يشرع وفد برلماني من دولتي كوريا الجنوبية، وكذا من موريتانيا.

وحسب بيان المجلس يحل يوم غد الجمعة بالجزائر وفد برلماني من جمهورية كوريا يقوده كيم جين بيو kim jin PYO رئيس المجلس الوطني. وذلك في إطار زيارة رسمية تدوم أربعة أيام.

وسيجري إبراهيم بوغالي الأحد المقبل محادثات بمقر المجلس مع نظيره الكوري. حيث يكون محورها سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

كما سيجري رئيس الوفد الضيف، محادثات مع رئيس مجلس الأمة، كما سيقوم بزيارة عدد من المرافق والمعالم.

وأضاف بيان المجلس أنه سيقوم رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية محمد بمب مكت بزيارة رسمية إلى الجزائر ابتداء من يوم غد الجمعة. وذلك بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني.

الزيارة ستدوم إلى غاية الإثنين 22 جانفي، وستكون فرصة لتوطيد العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين منذ عقود وبحث إمكانية ترقية التعاون المشترك في شتى الأصعدة وإعطائه دفعا إضافيا بما يناسب مستوى العلاقات الثنائية.