رئيسة الإتحادية الجزائرية لكرة اليد تهدد بمقاطعة البطولة العربية لهذا السبب !

أكدت رئيسة الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، كريمة طالبي، على دفاعها على سيادة الجزائر، ومقاومة الاستفزازات المغربية، خلال مشاركة المنتخب الوطني لكرة اليد في فعاليات منافسة البطولة العربية لأقل من 17 سنة، بمدينة الدار البيضاء المغربية في الفترة الممتدة مابين 21 لغاية 30 أفريل الجاري.

وكشفت رئيسة الإتحادية لكرة اليد، كريمة طالبي، لموقع “النهار أونلاين”، أن المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة لكرة اليد، تعرض للتشويش وحملة إساءت ممنهجة، قبل خوض مواجهة الدور الأول، أمام السعودية، أول أمس الإثنين، وتم قطع النشيد الوطني.

وأكدت كريمة طالبي، على تقديم إتحاديتها لشكوى لنظيرتها الإتحادية العربية لكرة اليد، بعد هذا التجاوز غير المسؤول والاستفزازي من طرف المغاربة.

كما أكدت رئيسة الإتحادية الجزائرية لكرة اليد في ذات السياق، أن الجزائر ستقاطع خوض مواجهة المنتخب المغربي، اليوم الثلاثاء، بقاعة المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، في إطار الجولة الثالثة من البطولة العربية لأقل من 17 سنة لكرة اليد، في حال أن قرر مسؤولو المنتخب المنافس، خوض هذه المواجهة بقميص يحمل خريطتهم الوهمية، التي لا تحترم الأعراف والقوانين الدولية المعمول بها.