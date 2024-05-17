رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي تشيد بالبرلمان الجزائري

ثمنت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، توليا أكسن، خلال جلسة عمل جمعتها اليوم الجمعة بجنيف بسويسرا مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بالمساهمة البرلمانية الجزائرية في عمل الاتحاد.

وحسب بيان للمجلس، تطرق الطرفان خلال اللقاء إلى “مختلف التحديات التي يواجهها العالم اليوم. حيث تم التأكيد على حتمية تضافر الجهود لمواجهتها”.

كما شكل اللقاء سانحة لرئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وهي رئيسة البرلمان التنزاني، “للإشادة بالمساهمة البرلمانية الجزائرية الفعالة ضمن أطر الاتحاد، ولاسيما من خلال تقاسم تجربتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”.