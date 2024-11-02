رئيسة الاتحاد السويسري تهنئ رئيس الجمهورية 

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تھنئة من رئيسة الاتحاد السويسري فيولا أمهيرد، بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة التحرير المباركة.

وفي رسالة التهنئة عبرت فيولا أمهيرد فيها باسم المجلس الاتحادي وباسم الشعب السويسري عن أصدق التمنيات ومزيدا من التقدم والرخاء للجزائر.

كما أكدت رئيسة الاتحاد السويسري لرئيس الجمهورية، إستعدادها للعمل معا من أجل تطوير العلاقات التاريخية وتكثيف التعاون الاقتصادي في كافة المجالات بما يخدم المصلحة العليا للشعبين الجزائري والسويسري.