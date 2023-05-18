رئيسة البرلمان الزامبي في زيارة رسمية إلى الجزائر

تشرع رئيسة البرلمان الزامبي، نيلي بوتيت كاشومبا موتي، في زيارة رسمية إلى الجزائر بداية من السبت القادم، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

وحسب بيان للمجلس، ستدوم هذه الزيارة إلى غاية الخميس 25 ماي، وستكون فرصة لتوطيد العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين منذ عقود.

كما سيتم خلال الزيارة، بحث إمكانية ترقية التعاون المشترك في شتى الأصعدة. وإعطائه دفعا إضافيا بما يناسب مستوى العلاقات الثنائية.

وستجري نيلي بوتيت كاشومبا موتي خلال إقامتها بالجزائر محادثات مع رئيسي غرفتي البرلمان. كما ستعقد لقاءات عديدة مع كبار المسؤولين في الدولة.