رئيسة البرلمان النرويجي تستقيل من منصبها بسبب شقة

استقالت رئيسة البرلمان النرويجي إيفا كريستين هانسن من منصبها، بعد ضجة حول شقة تحتفظ بها في العاصمة أوسلو خلافا للقانون.

وقالت هانسن لمحطة “إن آر كيه” الإذاعية النرويجية إنها تعتقد أنه من غير المقبول بالنسبة للبرلمان. أن يخضع رئيسه للتحقيق من قبل الشرطة.

وقدّمت استقالتها واعتذرت من الشعب النرويجي، وأكّدت أنها ستدفع المبلغ المتوجّب لتغطية الخسارة التي سبّبتها للدولة النروجية.

وأضافت أنها تواصلت مع زعيم الحزب الذي تنتمي إليه ومع زعيم الكتلة البرلمانية للحزب. لتخطرهما بأنها تعتزم الاستقالة من رئاسة البرلمان.

وتعرضت هانسن التي تبلغ 48 عاما لانتقادات شديدة عقب كشف النقاب عن أنها ربما تشغل شقة تابعة للبرلمان في أوسلو.

وتمتلك رئيسة البرلمان وزوجها منزلا بالقرب من أوسلو منذ أعوام. ورغم ذلك، فهي مسجلة في المركز الإداري تومسوي، حيث يسمح بأن يكون لها شقة أو استراحة.

وتقول هانسن إنها أساءت فهم القواعد، وهو أمر ربما سقط فيه ساسة آخرون.

وفي شهر سبتمبر الماضي، استقال وزير شؤون الأفراد والأسرة كييل أنغولف روبستاد. عقب كشف النقاب عن أنه لا يزال مسجلا مع والديه، في حين كان يعيش مع أسرته في أوسلو.

وأعلن المدعي العام في النرويج الخميس إجراء تحقيقات مع ستة من أعضاء البرلمان في مثل هذه القضايا. وتتناول التحقيقات عملية احتيال محتملة وربما اتهامات أخرى، ويعتقد أن هانسن بين الساسة المعنيين بهذه التحقيقات.

ويسمح القانون الداخلي لمجلس النواب النرويجي لرئيسه باستخدام شقة داخل العاصمة إذا كان منزله الخاص يبعد عن البرلمان 40 كيلومترًا.

وتم منح الشقة لرئيسة البرلمان بناء على تصريح شرف منها لتستعملها شقة استراحة بالقرب من مقر عملها0

لكن التحقيقات كشفت أن الرئيسة تملك بيتا لا يبعد سوى 29 كيلومترا عن مقر البرلمان.

وللتذكير فإن الدولة النروجية لديها بتاريخ اليوم فائض في خزانتها يساوي تريليون وثلاثمئة مليار دولار.