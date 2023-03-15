رئيسة الجمعية الفيدرالية لروسيا في زيارة للجزائر

تقوم رئيسة الجمعية الفيدرالية لفيدرالية روسيا فالنتينا ماتيفينيكو، بزيارة إلى الجزائر إبنتداء من اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه الزيارة، والتي تستمر إلى غاية يوم الجمعة 17 مارس 2023، بدعوة من رئيس مجلس الأمة،صالح ڨوجيل.

وحسب بيان للمجلس، تلتقي فالنتينا ماتيفينيكو، خلال هذه الزيارة، عدداً من المسؤولين البرلمانيين والحكوميين.

كما تندرج هذه الزيارة ضمن اطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين. اللذان تربطهما مذكرة تفاهم تم امضاؤها بين الطرفين بالجزائر في شهر ماي من سنة 2014.