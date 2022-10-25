رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية: الجزائر شريك مهم.. نأمل في علاقات متينة

قالت رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية، أورشكا كلاكوتار زوبانشيتش، أن الجزائر شريك مهم بالنسبة لبلادها. معربة عن تطلعها إلى تعزيز العلاقات بين البلدين مستقبلا. لتصبح أكثر قوة ومتانة.

جاء هذا خلال إستقبالها لرئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس الإثنين بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا.

وحسب بيان للمجلس، فإن بوغالي وفي إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى سلوفينيا إستقبل من طرف رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا بمقر البرلمان. والتي أعربت عن سعادتها بهذا اللقاء الذي يتزامن واحتفالية الذكرى الستين لاستقلال الجزائر. وكذا مرور ثلاثين سنة على إقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين.

كما أكدت المسؤولة السلوفينية، أن الجزائر شريك مهم بالنسبة لسلوفينيا. ما يستلزم العمل على تحسين مستوى العلاقات التجارية. والإمضاء على إتفاقيات في قطاعات مهمة خاصة الطاقة. مشيرة إلى أن العمل في القريب سيكون على الدعم المتبادل للمترشحين على مستوى الهيئات الكبرى كهيئة الأمم المتحدة. وهو الأمر الذي يعزز من توطيد العلاقات بين البلدين. خاصة وأن الجزائر نشطة جدا في مساعيها لحل الأزمات في مناطق النزاع.

أما فيما يتعلق بالتعاون الثنائي أكدت المتحدثة، أنه يمكن تعزيزه أكثر من خلال توسيعه إلى مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أو في مجالات أخرى كالتربية، التعليم والسياحة. إلى جانب التعاون في مجال محاربة الهجرة.

من جهته ثمن بوغالي مستوى العلاقات التي تجمع البلدين. مشيرا إلى أن هذه الزيارة جاءت في وقت تعرف العلاقات الثنائية انطلاقة جديدة. خاصة بعد اللقاء الذي تم بين وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مع نظيره السلوفيني. والتي تم من خلالها الإمضاء على أول إتفاق لتشكيل لجنة مختلطة للتعاون. بهدف تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات”. كما أعرب بوغالي عن أمله في جلب إستثمارات سلوفينية قوية. وأن تكون صناعة تحويلية جادة إلى جانب التعاون الثنائي في مجال التربية والتعليم وإقامة توأمة بين الجامعات لتبادل الخبرات والتجارب”.

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