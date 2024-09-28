رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا تضع إكليلا من الزهور بمقام الشهيد

قامت رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا أورشكا كلاكوتشار زوبانتشيتش، اليوم السبت. على وضع إكليل من الزهور بمقام الشهيد “الجزائر العاصمة”. والوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

وقد كانت رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا مرفوقة بمنذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني. وماريا عمراوي رئيسة المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر- سلوفينيا.

للإشارة فإن رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا جاءت في زيارة رسمية للجزائر، وكانت قد استقبلت ليلة أمس بمطار هواري بومدين الدولي، من قبل إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني.